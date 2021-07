Sono 49 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 7 luglio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 5.770 tamponi tra molecolari e test antigenici. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 6.647 persone. I guariti da ieri sono stati 141. I casi di positivi al momento in Puglia sono 2.485. I ricoverati sono 96, sei in meno rispetto a ieri.