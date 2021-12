Sono 596 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 24.441 i test effettuati in un giorno, 6.114 le persone attualmente positive, 126 quelle ricoverate in area non critica, 27 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia, nella Regione si sono registrati 285.319 casi totali, 5.124.532 i test eseguiti, 272.273 le persone guarite e 6.932 quelle decedute.