Covid oggi Roma, 182 contagi: bollettino 30 settembre

Sono 182 i contagi da covid 19 a Roma oggi, 30 settembre 2021, secondo i dati del bollettino della regione Lazio.

All'Istituto Spallanzani di Roma, in particolare, sono ricoverati 53 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2 (2 in più rispetto a ieri), di cui 3 in via di dimissione, mentre sono 15 i pazienti in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri). I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, a questa mattina, sono 3.191.

I dati di Roma:

Nell'Asl Roma 1 sono 66 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi.

Nell'Asl Roma 2 sono 86 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi.

Nell'Asl Roma 3 sono 30 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.

Nell'Asl Roma 4 sono 20 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.

Nell'Asl Roma 5 sono 29 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi.

Nell'Asl Roma 6 sono 28 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.