Covid oggi Romania, 16.760 contagi: mai così tanti da ottobre

Torna a correre il contagio da coronavirus in Romania, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.760 nuovi contagi, il numero più alto da ottobre. Lo riferiscono le autorità sanitarie rumene aggiungendo che 65 persone hanno perso la vita nell'ultima giornata per complicanze mentre resta relativamente basso il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale. La Romania è il secondo Paese meno vaccinato dell'Unione europea, con il 41 per cento della sua popolazione che ha completato il ciclo vaccinale.