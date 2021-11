Nuovo record di morti covid in Russia secondo i numeri di oggi: nel bollettino sono registrati 1.254 decessi per complicanze riconducibili al coronavirus nelle ultime 24 ore, tre in più di ieri. A questi si aggiungono 37.156 nuovi contagi registrati a livello nazionale, in leggero calo rispetto all'ultima comunicazione delle autorità sanitarie. Il record di casi è stato registrato il 6 novembre con 41.335 contagi confermati.