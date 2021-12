Il bollettino delle ultime 24 ore. Quarantena per chi viene da Sudafrica o Paesi limitrofi

Oggi sono stati registrati in Russia 32.930 nuovi contagi da covid, il numero dei morti nelle ultime 24 ore è stato invece di 1.221. Lo ha reso noto la task force che segue l'andamento dell'epidemia nel Paese. Da ieri le persone provenienti dal Sudafrica e dai Paesi vicini al Sudafrica dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni.