Coronavirus in Russia, nelle ultime 24 ore vi sono stati 33.946 nuovi contagi e 1.239 morti per il covid-19. I dati sono in linea con quelli delle ultime due settimane. A Mosca sono stati registrati 3.430 nuovi contagi e a San Pietroburgo 1.879. Dall'inizio della pandemia i casi di coronavirus sono stati 9.536.825 e i decessi 271.531.