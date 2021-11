Covid oggi Russia, 35.681 contagi e 1.241 morti in 24 ore

Sono 35.681 i contagi registrati in Russia nelle ultime 24 ore e 1.241 i morti per complicanze riconducibili al coronavirus secondo i numeri del bollettino di oggi, 22 novembre 2021. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, mentre sembra calare la media dei contagi. Resta alto quello dei decessi, sempre più di 1.200 dal 14 novembre. In totale, dallo scoppio della pandemia, sono 9.366.839 i casi di coronavirus confermati e 265.336 i morti.

Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di aver ricevuto la terza dose del vaccino contro il Covid-19.