Sono 36.970 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 novembre 2021 in Russia. Lo riferisce la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese. Si registrano altri 1.252 morti nelle ultime 24 ore per complicanze riconducibili al Covid-19, dopo i 1.254 registrati ieri. In Russia sono 264.095 le vittime da inizio emergenza.