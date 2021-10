Covid oggi Russia, 890 morti in un giorno: nuovo record

Si tratta del più alto numero di vittime registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia

In Russia si è registrato un nuovo record di morti per complicanze riconducibili al Covid. Lo riporta il Moscow Times sottolineando che nelle ultime 24 ore sono stati riportati 890 decessi correlati al coronavirus. Si tratta del più alto numero di vittime registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia.

La task force incaricata dal governo russo di monitorare l'andamento della pandemia da coronavirus nel Paese ha anche affermato di aver registrato 25.769 nuovi casi nelle ultime 24 ore.