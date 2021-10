In Russia le autorità sanitarie hanno confermato oggi il nuovo record di vittime giornaliere del coronavirus, con 968 decessi nelle ultime 24 ore, su un totale di 29.362 nuovi casi positivi accertati. Con i nuovi decessi, il numero totale di morti per Covid in Russia sale a 215.453. Il giorno precedente erano stati confermati 27.246 nuovi casi di contagio e 936 decessi.