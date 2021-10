Covid oggi Russia, nuovo record di morti: 1.015 in un solo giorno

Nuovo record di morti per Covid in Russia. Secondo quanto ha reso noto la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l'andamento dei contagi nel Paese, nelle ultime 24 ore si sono registrate 1.015 vittime per complicanze riconducibili al coronavirus.: il numero più alto dall'inizio della pandemia. Sono invece 33.740 i nuovi contagi confermati nelle ultime 24 ore. Secondo il Moscow Times, in Russia sono 8.060.752 i casi di coronavirus confermati e 225.325 i morti in totale.

Ma "i dati che provengono dalla Russia sono assolutamente inaffidabili" e la reale portata della pandemia è molto più alta, ha affermato Alexei Kouprianov, analista e biologo indipendente che l'anno scorso ha organizzato una comunità di esperti sui social media, Watching Covid, e che a settembre del 2020 è stato licenziato dal campus di San Pietroburgo della Higher School of Economics.