Covid oggi Russia, nuovo record di morti: 815 in 24 ore

Sono 815 le persone che hanno perso la vita in Russia nelle ultime 24 ore per complicanze riconducibili al Covid-19. Si tratta del numero di decessi più alto dallo scoppio della pandemia, come riferisce la task force incaricata di monitorare la diffusione nel virus. Salgono così a 168.864 i morti in Russia e a 6.557.068 i contagiati, 22.277 in più rispetto a ieri.

Mosca è stata la città che nelle ultime 24 ore ha registrato il maggior numero di casi e di decessi, rispettivamente 2.529 e 59. Segue San Pietroburgo con 1.810 contagi e 42 morti, come spiega l'agenzia di stampa Sputnik.