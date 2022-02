La città in cui si sono registrati il maggior numero di nuovi casi quotidiani è San Pietroburgo

In Russia si registra un picco di 180.071 nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Le autorità sanitarie russe hanno anche reso noto che i decessi per il virus sono stati 661. La città in cui si sono registrati il maggior numero di nuovi casi quotidiani è San Pietroburgo, con 21.448 contagi.