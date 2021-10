Covid oggi Russia, per la prima volta più di mille morti in un giorno

Per la prima volta in Russia si contano più di mille morti a causa del coronavirus in un solo giorno. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, citate dall'agenzia di stampa Sputnik, nelle ultime 24 ore nel Paese si sono registrati 1.002 morti e 33.208 nuovi contagi, che portano il bilancio complessivo a oltre 222mila decessi e quasi 8 milioni di contagi. Mosca e San Pietroburgo sono le città in cui si è registrato il maggior numero di vittime, rispettivamente 72 e 67.