Covid oggi Russia, record di morti nel weekend

Record di morti per il Covid-19 questo weekend in Russia. Dopo che il bollettino di ieri ha registrato 968 decessi, il numero più alto dal'inizio della pandemia, oggi i morti sono 962. In entrambe le giornate il numero dei contagi ha sfiorato i 30mila.

Le autorità russe attribuiscono gli alti numeri di morti e contagi alla reticenza della popolazione a vaccinarsi. Nel paese è disponibile solo il vaccino Sputnik di produzione russa, ma molti cittadini non si fidano del preparato. Sputnik è approvato in 70 paesi, ma non in Unione Europea e Stati Uniti.

Vi è inoltre sfiducia sui dati ufficiali, molto inferiori a quelli statistici. Come ricorda il portale zona.media, critico verso il Cremlino, l'agenzia statistica riporta 49.389 morti per covid-19 in agosto, ma il dato del bollettino ufficiale è di 24.661 decessi.