Covid oggi Russia, record morti in un giorno

Sono 857 i morti in Russia nelle ultime 24 ore per complicanze riconducibili al covid, secondo i dati del bollettino di oggi. Lo ha reso noto la task force incaricata di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese, segnalando un nuovo record nel numero delle vittime dallo scoppio della pandemia. Un trend in crescita, dato che solo ieri si era registrato il record di 852 morti.

Sono invece 22.430 i nuovi contagi di Covid-19 segnalati nelle ultime 24 ore dalle autorità russe.