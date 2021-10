Covid oggi Russia, sfiorati i 900 morti: mai così tanti in un giorno

Nuovo record di morti per il coronavirus in Russia, dove nelle ultime 24 si sono registrati 895 decessi, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Ieri erano stati 890. I nuovi contagi sono 25.110, un dato che per il quarto giorno consecutivo supera la soglia dei 25mila, nel pieno di una ripresa della pandemia nelle ultime due settimane.

La città più colpita è Mosca, con 3.827 casi e 72 decessi. Segue San Pietroburgo con 1.894 contagi e 58 morti. Dall'inizio della pandemia, in Russia vi sono stati 7.637.427 contagi di covid-19 e 211.696 morti.