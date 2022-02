Sono 1.043 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3493 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 370, uno in più di ieri. In isolamento a casa 35.528 persone.