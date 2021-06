Covid oggi Sardegna, 11 contagi e 1 morto: bollettino 29 giugno

Sono 11 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Registrato inoltre un altro morto. Il totale dei positivi nell'isola è di 57.219 dall’inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.378.824 tamponi, per un incremento complessivo di 2.680 test rispetto al dato precedente. 1.491 in tutto i decessi. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 31 pazienti in area medica (-9 rispetto all’ultimo bollettino) e 3 in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 2.288 le persone in isolamento domiciliare e 53.406 (+26) i guariti. Sul territorio, dei 57.219 casi positivi complessivamente accertati, 14.992 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.697 (+3) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.386 (+4) a Sassari.