Sono 1.134 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, fra molecolari e antigenici, 6.073 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, uno in meno da ieri, mentre quelli in area medica sono 241, 15 in meno da ieri. In isolamento domiciliare 24.113 persone.