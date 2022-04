Covid oggi Sardegna, 1.160 contagi e 3 morti: bollettino 17 aprile

Sono 1.160 i contagi registrati oggi, 17 aprile, in Sardegna, di cui 1005 diagnosticati da antigenico. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9141 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (+2 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 317 (-14 ). 29798 sono i casi di isolamento domiciliare (+36). Si registrano 3 morti: una donna di 58 anni, residente nella provincia di Oristano; un uomo di 69, residente nella città metropolitana di Cagliari, e un uomo di 82 anni, residente nella provincia di Sassari.