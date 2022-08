Sono 1.168 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 agosto in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.145 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (invariato rispetto al dato di ieri), 169 (-3) in area medica.