Sono 138 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 8 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 3.299 persone testate. Sono stati processati in totale 9.201 tamponi fra molecolari e antigenici, il tasso di positività è 1,49%.

I pazienti covid ricoverati in terapia intensiva sono 8 (-1), quelli in area non critica sono 89 (-1). In isolamento 2.994 persone (+ 26).