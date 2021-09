Covid oggi Sardegna, 147 contagi e 3 morti: bollettino 9 settembre

Sono 147 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 settembre. Registrati inoltre altri 3 morti. I deceduti sono una donna di 85 anni, residente nella Provincia di Sassari, una donna di 71 anni e un uomo di 75 anni, entrambi residenti nella Provincia del Sud Sardegna. Le persone testate sono poco più di 3mila, i test processati 7.323 tra molecolari e antigenici.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (-3 rispetto a ieri), 227 quelli in area medica sono 227 (1 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 5.444 persone (292 in meno rispetto a ieri).