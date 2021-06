Sono 15 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 1.613 test. I guariti sono stati 16 nelle ultime 24 ore. Stabile il dato dei ricoveri ospedalieri: 37 pazienti in area medica e 3 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sull'isola 2.315 persone. Tutti i nuovi casi si concentrano a Sassari con 12 e Cagliari con 3 contagi da ieri.