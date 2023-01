Covid oggi Sardegna, 159 contagi e un morto: bollettino 7 gennaio

Sono 159 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 7 gennaio. Si registra inoltre un altro morto. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 845 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (-1), pazienti ricoverati in area medica sono 122 (come ieri) mentre sono 5935 i casi di isolamento domiciliare (-64). Si registra un decesso di una donna di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la Regione Sardegna.