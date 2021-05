Covid oggi Sardegna, 16 contagi e 3 morti: bollettino 31 maggio

Sono 16 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 31 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.900 tamponi. I guariti da ieri sono stati 70. Da inizio pandemia ci sono stati 56.659 positivi sull'isola. Sono invece 139, due in meno, le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, 13 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.575.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Cagliari a 12, mentre Oristano è a uno così come Sassari.