Covid oggi Sardegna, 16 contagi e zero morti: bollettino 24 giugno

Sono 16 nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo l'ultimo bollettino di oggi, 24 giugno. Nessun nuovo decesso registrato. I tamponi in più eseguiti sono stati poco più di 3mila. Calano ancora i ricoveri, 42 (-11 rispetto al monitoraggio precedente), 5 i pazienti in terapia intensiva (+1). Attualmente sono 2.330 le persone in isolamento domiciliare e 45 i guariti in più. Dei 57.162 casi positivi complessivamente accertati, 14.973 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.685 (+4) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.964 a Nuoro, 17.361 (+4) a Sassari.