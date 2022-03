Covid oggi Sardegna, 1.632 contagi e 5 morti: bollettino 9 marzo

Sono 1.632 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 marzo. Si registrano inoltre altri 5 morti. I nuovi casi sono emersi dall'esame di 265 tamponi molecolari e 1.367 antigenici. In totale sono stati processati 10.120 test. Tra le 5 vittime registrate oggi sull'Isola, anche un 37enne. Nella Sardegna settentrionale ha perso la vita un 85enne, nella Provincia del Sud Sardegna due donne di 64 e 76 anni mentre nel Cagliaritano sono morti una 88enne e l'uomo di 37 anni. Buone notizie arrivano dal fronte della pressione ospedaliera con tre posti letto occupati in meno nelle terapie intensive, che ora ospitano 17 pazienti, e altri cinque che si sono liberati nei reparti dell'area medica, dove restano 318 persone. Sono 23.488 i sardi in isolamento domiciliare, 595 in meno rispetto al bollettino di ieri.