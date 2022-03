Covid oggi Sardegna, 1.696 contagi e 5 morti: bollettino 11 marzo

Sono 1.696 i nuovi contagi da coronavirus emersi oggi, 11 marzo 2022, in Sardegna, dove si registrano anche cinque vittime tra cui un centenario. Lo riferisce il bollettino Covid della Regone. I nuovi casi sono emersi dall'esame di 562 tamponi molecolari e 1.407 antigenici, in totale ne sono stati processati 10.195 test. Le vittime sono una donna di 77 anni e un 77enne del Cagliaritano, una donna e un uomo di 90 anni nel Sud Sardegna e un centenario nel nord dell'Isola.Resta invariato (18) il numero di pazienti positivi ricoverati nelle terapie intensive mentre scende a 308 (5 in meno) il numero di posti letto occupati nell'area medica. Con 8 persone in più sale a 23.328 il numero di casi di isolamento domiciliare