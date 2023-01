Covid oggi Sardegna, 179 contagi e 2 morti: bollettino 26 gennaio

Sono 179 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 gennaio in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. Dei nuovi casi, 160 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1327 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 68 ( - 11 ). Sono 3546 i casi di isolamento domiciliare ( - 138 ). Si registrano 2 decessi: una donna di 88 anni e un uomo di 92, residenti nella provincia di Oristano.