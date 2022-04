Covid oggi Sardegna, 1.803 contagi: bollettino 15 aprile

Sono 1.803 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 15 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Nell'Isola si registrano anche 4 morti: una donna di 80 anni del Sud Sardegna, un 71enne del Cagliaritano e due uomini di 80 e 88 anni del Nuorese. I 1.803 positivi sono stati confermati da 241 tamponi molecolari e 1.562 antigenici su un totale di 9.440 test processati. Scende a 21 (-2) il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e cala a 336 (-2) quello dei posti letto occupati nell'area medica. Con 561 casi in più arriva a 29.858 il numero di persone sottoposte all'isolamento domiciliare.