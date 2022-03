Covid oggi Sardegna, 1.807 contagi e 3 morti: bollettino 12 marzo

Sono 1.807 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 12 marzo. Si registrano inoltre altri 3 morti. Le vittime sono un 74enne dell'Oristanese, una donna di 83 anni del Sassarese e una di 94 che viveva nel Sud Sardegna. I nuovi casi positivi sono stati confermati dall'esame di 382 tamponi molecolari e 1.425 antigenici, in totale sono stati processati 11.212 test. Dall'ultimo aggiornamento emerge che ci sono altri 10 posti letto occupati nei reparti di area medica (per un totale di 318) mentre si è liberato un posto nelle terapie intensive (dove ci sono 17 ricoverati). Sono in aumento (+529) i casi di isolamento domiciliare, 23.857 in totale.