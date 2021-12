Covid oggi Sardegna, 189 contagi e un morto: bollettino 3 dicembre

Sono 189 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 dicembre in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 2.745 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.290 tamponi, rende noto la Regione precisando che i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 ( 1 in meno rispetto a ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 73 ( 1 in più rispetto a ieri ), 2.795 sono i casi di isolamento domiciliare ( 107 in più rispetto a ieri). Si registra il decesso di una donna di 72 anni, residente nella provincia di Oristano.