Sono 19 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 ottobre in Sardegna, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto di Nuoro. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (1 in meno rispetto a ieri), 76 (-3) in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.526 persone, 20 in meno rispetto a ieri.