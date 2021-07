Covid oggi Sardegna, 190 contagi: bollettino 17 luglio

Sono 190 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 17 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 4.100 test.

Non si registrano nuovi decessi (1.494 in totale). I ricoveri ospedalieri: 56 pazienti in area medica (+13 rispetto al report precedente) e 4 in terapia intensiva (+1).

Attualmente in Sardegna sono 1.518 le persone in isolamento domiciliare e 55.171 i guariti (+11). Sul territorio, dei 58.243 casi positivi complessivamente accertati, 15.535 (+104) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.893 (+51) nel Sud Sardegna, 5.215 (+2) a Oristano, 10.983 (+3) a Nuoro, 17.603 (+30) a Sassari.