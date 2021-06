Covid oggi Sardegna, 24 contagi e 1 morto: bollettino 16 giugno

Sono 24 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 giugno in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un morto. Calano i ricoveri in ospedale, oggi 70 (-3), resta invariato il numero dei pazienti (6) in terapia intensiva, dove non si sono verificati nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.688 e i guariti in più 126. Sul territorio, dei 57.085 casi positivi complessivamente accertati, 14.939 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.675 (+1) nel Sud Sardegna, 5.163 a Oristano, 10.958 (+3) a Nuoro, 17.336 (+16) a Sassari.