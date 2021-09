Covid oggi Sardegna, 269 contagi e un morto: bollettino 3 settembre

Covid, dai dati della regione Sardegna risulta che i nuovi contagi sono stati 269 da ieri e un morto, una donna di 86 anni residente nel cagliaritano. Dal bollettino dell'isola i test fatti sono stati 8.322, tra molecolari e antigenici, nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono stati 24, uno in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 227, uno in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 6.835 casi, 201 in meno rispetto a ieri.