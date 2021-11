Sono 30 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 2 novembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. Le persone testate sono 934, i tamponi processati 2.431, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (1 in più di ieri), 42 (-2) in area medica. In isolamento domiciliare si trovano 1.298 persone, 9 in più rispetto a ieri).