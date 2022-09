Covid oggi Sardegna, 304 contagi e 4 morti: bollettino 15 settembre

In Sardegna si registrano oggi 304 contagi da coronavirus (di cui 282 diagnosticati con tampone antigenico) secondo i numeri del bollettino covid del 15 settembre. Registrati 4 morti. Nella regione sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2414 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (+2), i pazienti ricoverati in area medica sono 71 (-4 mentre sono 4968 i casi di isolamento domiciliare (-228). Si registrano 4 decessi: una donna di 94 anni e tre uomini di 77, 78 e 88 anni, residenti nella provincia di Oristano.