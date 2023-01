Covid oggi Sardegna, 316 contagi e un morto: bollettino 6 gennaio

Sono 316 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 6 gennaio. Si registra inoltre un altro morto.

''In Sardegna si registrano oggi 316 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 288 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1844 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+2). I pazienti ricoverati in area medica sono 122 (+1). 5999 sono i casi di isolamento domiciliare (-125). Si registra un decesso nel territorio della ASL di Cagliari'', comunica la Regione Sardegna.