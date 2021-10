Sono 35 contagi da Coronavirus registrati in Sardegna oggi, mercoledì 27 ottobre, secondo i dati Covid contenuti nel bollettino della Regine. Processati 8.599 test, tra molecolari e antigenici. Oggi non si registrano decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (-1), sono 43 quelli in area medica, 2 in meno rispetto a ieri. I casi di isolamento domiciliare sono 1.266 (7 in meno rispetto a ieri).