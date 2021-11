Covid oggi Sardegna, 37 contagi e 1 morto: bollettino 4 novembre

Sono 37 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 4 novembre. Si registra inoltre un altro morto. 2.005 le persone testate e 8.507 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici. L'ultima vittima è un uomo di 99 anni della Città Metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (1 in meno rispetto a ieri), mentre sono 38 (-2) quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.327 persone, 6 in più rispetto a ieri.