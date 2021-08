Sono 414 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, sabato 7 agosto. Nella tabella della Regione si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono state testate 3378 persone. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20, uno in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 108, 14 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 6.451 casi, 268 in più rispetto a ieri.