Covid oggi Sardegna, 43 nuovi contagi: bollettino 10 luglio

Sono 43 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Nessun altro morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.372 test rispetto al dato precedente. Da inizio pandemia sull'isola i decessi sono stati 1.492 in totale. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri: 36 sono i pazienti in area medica (+3 rispetto al report precedente) e uno in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati 12 i guariti. In isolamento domiciliare 2.361 persone. Tra le province con il maggior numero di contagi Cagliari a 25, Sassari a 5 come Oristano e uno a Nuoro.