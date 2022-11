Sono 481 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 23 novembre. Si registra inoltre un altro morto. 424 i nuovi casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.785 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 94 (+3). 6764 sono i casi di isolamento domiciliare (-353).