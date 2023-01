Covid oggi Sardegna, 499 contagi: bollettino 4 gennaio

Sono 499 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 4 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Tra i nuovi casi, 466 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.878 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (come ieri), i pazienti ricoverati in area medica sono 123 (-1) mentre sono 6158 i casi di isolamento domiciliare (-102).