Covid oggi Sardegna, 560 contagi e 1 morto: bollettino 27 dicembre

Sono 560 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 dicembre in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra un morto. Dei nuovi casi, 453 sono stati diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 963 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 124 (-3) mentre sono 6191 i casi di isolamento domiciliare (+12). Lo rende noto la Regione Sardegna