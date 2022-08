Sono 580 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 13 agosto. Si registra inoltre un altro morto. Ricoverate in terapia intensiva 9 persone (- 2), mentre 128 (- 4) sono in altri reparti. Sono poi 17.966 i casi di isolamento domiciliare (- 694) mentre si registra il decesso di un uomo di 85 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.